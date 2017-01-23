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Bakanlıktan Sarıgöl Devlet Hastanesine yeni cihaz takviyesi



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 65 adet tam otomatik hasta yatağı hastaların odalarına kuruldu. Bakanlık hastaneye ayrıca bir adet endoskopi cihazı, bir adet dijital röntgen cihazı, bir adet diş koltuğu ünitesi, ameliyat masası ve ameliyat tavan lambası da göndererek hastanenin cihaz eksiğini gidermiş oldu.

Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 65 adet tam otomatik hasta yataklarının odalara kurularak hizmet vermeye başladığını belirten Sarıgöl Devlet Hastanesi Baş Hekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "Hastanemize yeni gönderilen tam otomatik hasta yatakları hasta odalarına kuruldu. Hastalarımızın daha rahat ortamda tedavileri yapılacak. Ayrıca hastanemiz, bir adet endoskopi cihazı, bir adet dijital röntgen cihazı, bir adet diş koltuğu ünitesi, ameliyat masası ve ameliyat tavan lambasına kavuştu. Sağlık için gerekli olan tüm cihazlarım bakanlık tarafından gönderildi." dedi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yenilenen otomatik hasta yatakları hasta ve yakınları tarafından da memnuniyetle karşılandı.



Sarıgöl'e müjdeli haber

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy ise, Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde eksik olan çocuk doktorunun şubat ayında atanacağı müjdesini vererek, "İlçemizde eksik olan çocuk doktorunun atanması için yetkililerden söz aldık. Hastanemize şubat ayında zorunlu hizmet atanmasında çocuk doktoru atanacak. Ayrıca hastanemizde görev yapmakta olan iki diş hekiminin yanı sıra yeni atama ile üçüncüsü göreve başladı. Bir ay içerisinde dördüncü diş hekimi ataması yapılarak diş hekim sayısı dört olacak. Halkımızın doktor sıkıntısı çekmemeleri için gerekli girişimlerde bulunuldu." şeklinde konuştu.

(VS-SC)



23.01.2017 13:19:40 TSI

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