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Gönüllü Kuruluşlar İl Müdürü Nevzat Özer'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ahmet Taş başkanlığındaki Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer'e görevinde başarılar dilerken Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Kayseri'deki çalışmaları, kadro durumu, karşılaşılan sıkıntılar ve çözüm yolları ile Sivil toplum ile yapılabilecek iş birliği konusunda da bilgi alışverişinde bulundu.

Gönüllü Kültür Kuruluşlarının ziyaretinden memnun kaldığını bildiren İl Müdürü Nevzat Özer Bakanlığın uygun görmesi ile görevi kabul ettiğini bildirdi. Amacının Ülkeye ve Millete fedakârca hizmet etmek olduğunu bildiren Özer, bu konuda Sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumları yanlarında görmenin hizmetin devamı açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

İl müdürü Özer sorulan sorular üzerine Bakanlığına bağlı yuvalarda kalan ve 18 yaşını dolduran her gence Devletin iş vermeye çalıştığını korunmaya alınan çocukların Yurtlardan ziyade sevgi evlerinde barındırılmasının öne geçtiğini ve İnsanımıza hizmet konusunda Devletin hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını bildirdi.

(SK)



23.01.2017 13:20:16 TSI

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