CHP 'Hayır' kampanyası için halka gidiyor

Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi CHP, referandum için halka inerek hayır kampanyasını başlatıyor.

Hayır kampanyasını merhum gazeteci Uğur Mumcu'nun anma töreninin ardından başlatacaklarını ifade eden İl Başkanı Yılmaz Zengin, niçin 'Evet', niçin 'Hayır' olduğunu halka anlatacaklarını söyledi.

İl Başkanı Yılmaz Zengin, "TBMM'nde onaylanan anayasa değişikliğine hayır kampanyası için alanlara inecek ve neden hayır dediğimizi halka anlatacağız. "dedi.

Vatandaşla her alanda temas kuracaklarını anlatan İl Başkanı Yılmaz Zengin, "Biz halkın her kademesi ile görüşerek hayır kampanyamızın detaylarını anlatacağız. Hayır demek en kökten her şeye karşı olmak manasında değil. Sistemin tek kişiye dönüşmesine karşıyız. Sistemin geliştirilmesine değil. "diye konuştu.

CHP teşkilatları Uğur Mumcu için anıt meydanda düzenlenecek anma töreninin ardından yapılan değişimle ilgili hayır kampanyasını başlatacak.

23.01.2017 13:20:38 TSI

