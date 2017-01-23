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GMİS Yönetim Kurulu'nda atama ve görev değişikliği



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri iken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 31 Aralık 2016 tarihinde vefat eden Hakkı Arslan'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2015 yılında yapılan Genel Kurul'da en yüksek oyu alan yedek yönetim kurulu üyesi Kahraman Kabasakal çağırıldı.

İlgili yasa ve tüzük gereğince yapılan atamayla GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun üye sayısı tamamlandı. GMİS Yönetim Kurulu, görev bölümü yaptı.

Buna göre GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevini yürüten Satılmış Uludağ Genel Sekreterliğe, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği'ne ise Kahraman Kabasakal getirildi.

Kahraman Kabasakal, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevini Satılmış Uludağ'dan teslim aldı. Genel Sekreter olan Satılmış Uludağ'a ise yeni görevini GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci teslim etti. Bu atama ve değişikliklerle GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu şöyle oluştu;

Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal.

GMİS, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal kimdir

12 Mart 1972 Devrek doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Kilimli'de yaptı. 1989 yılında TTK Karadon Müessesesi Elektromekanik Atölyesi'nde çalışma hayatına başladı. 1996 yılında askerlik görevini tamamlayan Kabasakal, 2000 yılından itibaren TTK Karadon Müessesesi İş Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde Cihaz Bakım Teknisyeni olarak çalıştı. 4-5 Nisan 2015 tarihinde yapılan GMİS 10. Dönem Olağan Genel Kurul'da Genel Merkez Yönetim Kurulu 1. Yedek Üyeliğine seçildi. GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine çağrıldı. GMİS Yönetim Kurulu tarafından 23 Ocak 2017 tarihinde yapılan görev bölümünde GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevine getirilen Kahraman Kabasakal, evli ve 1 çocuk babasıdır.

(SÖ-SÖ-Y)



23.01.2017 13:22:02 TSI

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