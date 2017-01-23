Halı sahada yangın
(Fotoğraflı)
Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga´da bir halı sahada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, maddi hasar oluştu.
Biga´da Sakarya Mahallesi 320. Sokak´ta bulunan bir halı sahada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yangın büyümeden söndürüldü. Halı sahada maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
(GD)
23.01.2017 13:27:16 TSI
NNNN