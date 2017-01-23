Söke'de engelli öğrenciler için sömestr kursları açıldı
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin talebi ile Kıryarlar Özel Eğitim iş uygulama Merkezi'nde yarıyıl tatilinde 4 branşta kurs açıldı.
Drama, Fotoğrafçılık, Galoş Üretimi ve El Sanatları dallarında açılan sömestr kursları 5 Şubat tarihine kadar sürecek. 25 civarında engellinin faydalandığı kurslarda katılımcı öğrencilere servis teminini Söke Belediyesi üstlendi.
Yarıyıl tatilinde engellilerin keyifli vakit geçirirken öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan kurslar, özel gereksinimli çocukların mesleki alışkanlıklar kazanmasını da hedefliyor.
(LT-MB-Y)
23.01.2017 13:29:13 TSI
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