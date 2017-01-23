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Atakum'dan ruhsat rekoru

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:27
Atakum'dan ruhsat rekoru
Atakum'dan ruhsat rekoru
- 2016'da 668 yeni iş yeri açıldı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, 2016 yılında Atakum ilçesinde 668 yeni iş yeri ruhsatı verdiklerini açıklayarak, "Bu bir Atakum rekoru, herkes Atakum'da iş yeri sahibi olmak istiyor" dedi.
Atakum ilçesinde işyeri açmak isteyenlerin sayısındaki hızlı artış, bir rekoru da beraberinde getirdi. İlçede ticaret yapmak isteyenlerin başvuruları üzerine 2016 yılında 668 kişiye iş yeri ruhsatı verildi.
Atakum'un değişen ve gelişen yapısının, yeni iş kurmak isteyenler ve işyerlerini Atakum'a taşımak isteyenler için önemli bir etken olduğunu söyleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, "Atakum bir cazibe merkezi. Özellikle son dönemde, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın önemli projeleri ve çalışmalarıyla birlikte ilçemiz, önemli bir ticaret noktası da olmaya başladı. Bu noktadan hareketle, 2016 yılında tam 668 yeni iş yeri ruhsatı verdik. Bu Atakum ilçesinin rekorudur. 2017 yılında da bu rekorun kırılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçe esnafının her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Zabıta Müdürü Türk, "Mevcut esnafımızla, Atakum'da işyeri açmak isteyen girişimcilerle son derece yakın diyalog içerisindeyiz. Her zaman yanlarındayız. Aynı şekilde vatandaşlarımızın tüketim noktalarına yönelik ciddi bir kontrol ve denetleme mekanizması içerisinde çalışıyoruz. Atakum'da hem esnafımızın hem de tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmak için, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7/24 görev başındayız" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

23.01.2017 13:31:38 TSI
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