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Artvin'de asansörler 'yeşil'leniyor



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin Makine Mühendisleri Odası asansör muayene ve kontrol ekipleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor.

Asansörlerin güvenlik seviyesinin yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirlemek isteyen ekipler, Artvin merkez ve ilçeleri olmak üzere il genelindeki asansörlerin yüzde 30'unun periyodik muayenesini gerçekleştirdi.

Mevcut veya yeni tescil yapılacak olan binaların asansör periyodik muayenelerindeki ilk tespitlerde, asansörlerin yüzde 99'u kırmızı etiketli asansör olduğu ortaya çıktı.

Aralık ayı sonu itibarıyla Artvin il genelinde mevcut asansörlerin yaklaşık üçte biri üzerinde muayene yapılarak, kırmızı etiket yapıştırılan asansörlerin oranı iyileştirmelere rağmen yüzde 30 seviyesinde kaldı. Yani Artvin'de muayenesi yapılan asansörlerdeki güvensizlik seviyesi yüzde 30 olarak belirlendi. Bunlardan yüzde 1'i iyileştirme çalışmalarına rağmen hala sarı olarak kaldı. Yeşil etiket alabilen asansör oranı yüzde 56 civarında.

Artvin Makine Mühendisleri Odası Başkanı Şener Kaya "Kırmızı etiket iliştirdiğimiz asansör oranı 2016 yılında yüzde 99 seviyesindeydi. Kırmızı etiket almış asansörler, defalarca yapılan takip kontrolleri neticesinde yüzde 56 oranında yeşile, yüzde 13 oranında maviye ve yüzde 1 oranında sarıya dönüştürülebildi." dedi.

Yapılan kontrollerin diğer illere nazaran iyi durumda olduğunu dile getiren Kaya "Gerek odamızın gerekse halkımızın göstermiş olduğu titizlikten dolayı güvenilir asansör oranını yükseltebildik. Bizler istiyoruz ki il genelindeki bütün asansörlerin kontrollerinin yüzde 30'dan yüzde 100' yükseltilmesidir. Bu arada dikkatimizi çeken bir diğer husus ise, ticari faaliyette bulunulan işletmelerin veya tesislerin asansör kontrolleri için hiç talep de bulunulmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır süregelen denetimler sonucu kırmızı etiket (güvensiz) oranında gerileme yaşansa da hala beklenen seviyelere inemediklerine dikkat çeken Kaya, şu görüşleri paylaştı:

"Bunun sebebi bina ve site yöneticilerinin muayene kuruluşlarına sıkıntı çıkarması, işin ekonomi boyutunu bahane ederek muayene hizmetlerine direnç göstermesi. Vatandaş, can ve mal güvenliğini düşünmüyor, revizyon için ödeyeceği paranın miktarını düşünüyor. Genellikle ekonomik sebeplerden dolayı sonraki yıl tekrar yıllık kontrolünü yaptırmayan yönetici oranı her yıl yüzde 30-40 civarında. Yani vatandaş bu işi yaptırmak için asansörünün mühürlenmesini, müeyyide uygulanmasını istiyor. Maalesef bu konuda bilinçsiz ve zayıfız. Yani vatandaşın ekonomik kaygılarından dolayı bu rakamları istediğimiz seviyede iyileştiremiyoruz."

(HFD-ÖS-Y)



23.01.2017 13:32:21 TSI

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