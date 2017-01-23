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Ortahisar'dan Halep'e yardım eli



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi'nin Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan vatandaşlar için başlatmış olduğu yardım kampanyasında toplanan malzemeler törenle Karkamış Sınır Kapısı'na gönderildi.

Ortahisar Belediyesinin, "Ortahisar'dan Halep'e Yardım Eli" sloganıyla düzenlediği yardım kampanyasında, vatandaşlardan toplanan içinde giysi, gıda ve su gibi toplamda 66 bin 59 parçanın bulunduğu yardım malzemesi tırlarla Halep'e uğurlandı. Törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin üç milyon Suriyeli mülteciyi barındırdığını ve bunun yanında da bu ülkeye en çok yardım gönderen ülkelerin başında yer aldığını söyledi. Türk milletinin asaletinin ve dininin gereklerini yerine getirdiğini belirten Başkan Genç, "Halep'teki sıkıntıları bir nebze olsun gidermek için bir ayı aşkın önce zaman başlattığımız kampanyamızı nihayete erdirdik. Çok kıymetli hemşehrilerimizden toplanan yardımları Halep'e ulaştıracağız. Bu manada ben duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk milleti olarak inancımızın ve asaletimizin bize bahşettiği değerlerden edindiğimiz dayanışma kültürünü her zaman olduğu gibi bir kez daha gösteriyoruz. Beş yıldır devam eden Suriye iç savaşından kaçan 3 milyon Suriyeliye de ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanında doğrudan Suriye'ye yardım ulaştırarak biz aslında insanlığa sahip çıkıyoruz. Muasır medeniyet bu olsa gerek. Eğer muasır medeniyet eğer insanlığa ait değerleri yaşatmaksa bunu da şu anda bizim medeniyetimiz yapıyor. Acı çeken, mağdur olan, işkence altında olan insanlara insanlık adına yardım ediyoruz. Bugün burada kampanyamızla toplanan battaniye, giysi, bunun yanında su ve şeker gibi gıda maddelerinden oluşan ve toplamda 66 bin 59 parçaya ulaşan yardım malzemesini gönderiyoruz. Bu yardımlar Karkamış Sınır Kapısı'na teslim edilecek" dedi.

(OK-ÖS-Y)



23.01.2017 13:34:12 TSI

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