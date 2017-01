YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kosovalı akademisyenlere sertifika programı düzenlendi

ÇANAKKALE (İHA) - Kosova Prizren Üniversitesi'nden Rektör Yardımcıları ve Dekanların da bulunduğu 30 kişilik heyet Sürekli Eğitim Merkezi'nin açtığı bir haftalık 'Akademik Kaliteyi Geliştirme' sertifika programına katıldı.

Program Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Arslan ve SEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Osman Yılmaz Kartal tarafından yürütülen programda hem akademisyenlerin gelişimlerine hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunuldu. Sertifika programında eğitimci olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Hasan Arslan, Prof. Dr. Çavuş Şahin, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın Başar ve Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Özdemir ve Balıkesir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erdoğan Tezci ders verdi. Sertifika programı için Senato Salonu'nda bir belge töreni düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, başta konuk Rektör Vataj olmak üzere eğitim programına katılan tüm hocalara teşekkür etti.

2016 yılı Temmuz ayında Kosova'ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Acer "Priştine ve Prizren'de çeşitli temaslarımız olmuştu. Kosova'ya gittiğimizde bir birliktelik oluşturabilmek için gerekli yakınlığın zaten mevcut olduğunu biliyorduk. Amacımız sadece görüşmek değil ortak bir şeyler yapabilmekti. İlk somut akademik işbirliği faaliyetimizi gerçekleştirmiş olduk. Benim için çok kıymetli bir etkinlik. Eminim ki konuk Rektörümüz için de bu etkinlik kıymetli olmalı ki Prizren'den buraya geldiler" dedi.

25. yılını kutlayan ÇOMÜ'nün edindiği tecrübeyi aktarmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer "Bundan sonra da ortak faaliyetlerimizin devam edeceğine inanıyorum. Her iki üniversite de buna ciddi önem veriyor. ÇOMÜ bu yıl 25. yaşını kutluyor, 50 bini aşkın öğrencisi ve 1600 akademik personeliyle Türkiye'de en büyük 20 üniversite arasındayız. İyi bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübemizi Kosova'daki üniversitelerle paylaşmak istiyoruz. Onların da tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Hocalarımız birbirimize yapacağımız akademik katkı üzerine çalışmaya devam edecekler. Onların sonucunu da yakın zamanda görmeye devam edeceğiz. Benim Kosova'da çalışan öğretim üyeleri olarak sizlerden beklentim; bizim buradaki fakültelerimizde kısa dönem de olsa ders vermeye gelmenizi bekliyoruz. Öğrencilerimizin sizlerden faydalanmasını bekliyoruz. İlgili fakültelerle iletişiminizi devam ettirmenizi istiyorum. Burayı kendi üniversitenizin bir parçası olarak görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Prizren Üniversitesi Rektörü Rame Vataj, bir hafta boyunca Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Henüz 5-6 ay önce bir işbirliği yaptık. Bu işbirliğinin hemen uygulamaya geçmesi bizim için büyük bir onur. İki üniversite için de güzel bir kazanım. Bu kadar kısa sürede pratiğe döndürdüğümüz için emeği geçenlere teşekkür ederim. Genellikle birçok işbirliği protokolü yazı üzerinde kalıyor. ÇOMÜ ile yaptığımız işbirliğinin hemen pratiğe geçmesi bu üniversitenin ayrıcalığını gösteriyor. Burada eğitim gören hocalarımızın aldığı sertifika onlar için önemli. Tanınan ve proje sonucu elde edilen bir sertifika bu. Sadece eğitim görmekle kalmadık; Çanakkale'yi, bu şehrin tarihi ve kültürünü de gördük. Aynı zamanda yeni hocalarla tanışma imkanı bulduk. Bu projelere her zaman destek vereceğiz. Siz hocalarımızı her zaman Kosova'da görmekten mutluluk duyacağız" dedi. Tören, sertifika programına katılan konuk hocalar ile programda eğitim veren hocalara belge ve hediye takdimiyle sona erdi.

