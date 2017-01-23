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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Büyükşehir, kardan dolayı mahsur kalan çifti iş makineleriyle kurtardı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:35
Büyükşehir, kardan dolayı mahsur kalan çifti iş makineleriyle kurtardı
Büyükşehir, kardan dolayı mahsur kalan çifti iş makineleriyle kurtardı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle Alanya'nın Çökele Yaylası'nda mahsur kalan Akgül çiftini iş makineleriyle kurtardı.
Alanya'nın yüksek bölgelerinde geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Alanya Çökele Yaylası'nda karda mahsur kalan Duran ve Şerife Akgül çiftinin imdadına Büyükşehir Belediyesi koştu. Kar yüksekliğinin 2 metreyi bulduğu Çökele Yaylası'nda evlerin çatısının çökmesi üzerine Akgül çiftine ait araç da kar altında kaldı. Yaylada mahsur kalan çift, durumlarını Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü'ne bildirdi.
Duran ve Şerife Akgül için seferber olan Büyükşehir ekipleri, iş makineleriyle yolda kar temizliği yaptı ve uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaştı. Akgül çiftine yardım götüren ekipler, yolu trafiğe açtıktan sonra çiftin kar altında kalan aracını da çıkardı. Akgül çifti büyükşehir ekiplerini yanında görünce büyük bir sevinç yaşadı.
Tüm yıl Çökele Yaylası'nda yaşadıklarını belirten Duran Akgül, "Uzun zamandır buraya bu kadar çok kar yağmamıştı. Aracımız kar altında kaldı. Hiç bir yere gidemedik. Zaten yol da kapalıydı. Yardım için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Bizi kurtardılar, yolumuzu açtılar. Yeniden dünya ile bağlantı kurduk" dedi.
(SM-

23.01.2017 13:39:15 TSI
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