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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Büyükşehir'den su kesintisi uyarısı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:40
Büyükşehir'den su kesintisi uyarısı

ANTALYA (İHA) - ASAT'ın onarım çalışmaları nedeniyle Muratpaşa ilçesindeki bazı mahallelerde, 25 Ocak Çarşamba gününden itibaren 1 gün su kesintisi yaşanacağı ve bazı mahallelerde de basınç düşüklüğü olacağı bildirildi.
ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki arızanın onarılması çalışmaları kapsamında 25 Ocak Çarşamba günü 06.00 ile 26 Ocak Perşembe günü 06.00 saatleri arasında Muratpaşa ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca sözkonusu kesintiden; Güzeloba Mahallesi Barınaklar Caddesi'nin güneyi, Çağlayan Mahallesi Barınaklar Caddesi'nin güneyi, Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nin güneyi, Kundu ve oteller bölgesi kesinti şeklinde etkileneceği bildirildi. Meltem, Bahçelievler, Deniz, Altındağ, Kızılsaray, Elmalı, Tahılpazarı, Sinan, Tuzcular, Barbaros, Kılıçarslan, Selçuk, Gençlik, Haşim İşcan, Demircikara, Yeşilbahçe ve Şirinyalı mahallelerinde ise basınç düşüklüğü yaşanacak. Hidrofor sistemi çalışmayan binaların üst katlarında su kesintisi yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı

23.01.2017 13:44:39 TSI
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