YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KOSHİM'den 13 bin 900 kişiye yardım

KOSHİM'den 13 bin 900 kişiye yardım



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) 2016 yılında 13 bin 900 kişiye sosyal yardım sağladı.

Konyaaltı Belediyesi, ihtiyaç sahibi herkese yardım eli uzatıyor. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOSHİM, 2016 yılı içersinde 13 bin 900 kişiye bir çok sosyal hizmet kolunda destek sağladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KOSHİM bünyesinde hizmet veren sosyal hizmet birimleriyle amaçlarının, ihtiyaç sahibi kimselere mümkün olan en az prosedürle, mümkün olan en iyi hizmeti vermek olduğunu söyledi. KOSHİM'de insanların, kendilerine verilen kartlarla ücretsiz market alışverişlerini yapabildiklerini ifade eden Başkan Böcek, Engelli Merkezi, Beslenme ve Diyet Bölümü, Aile Danışma Merkezi, Evde Bakım Servisi gibi birimlerden de yine ücretsiz bir şekilde vatandaşları yararlandırdıklarını kaydetti.

2016 yılı içersinde tüm bu sosyal hizmet birimlerinden toplam 13 bin 900 kişiyi faydalandırdıklarını dile getiren Muhittin Böcek, üç yıllık süre içinde ise 33 bin 607 kişiye hizmet sağladıklarını söyledi. Tüm bu sosyal hizmetlerin 'bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' anlayışıyla sürdürüldüğünü ifade eden Böcek, İlçe genelinde yardıma muhtaç herkesin bu hizmetlerden yararlanabildiğini kaydetti.

(SM-



23.01.2017 13:49:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER