Oyunun geliri engelliler derneğine

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Her aşk biraz komiktir" adlı tiyatro oyunu, Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği yararına sahne aldı. Alaşehirlilerin büyük beğeniyle izlediği oyunun sonunda, Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından derneklerine sağlanan katkı nedeniyle teşekkür etti.

Ünlü tiyatrocular Hande Katipoğlu, İrfan Kangı, Begüm Öner, Kerem Poyraz Kayaalp ve Atilla Pekdemir'in rol aldığı "Her aşk biraz komiktir" adlı tiyatro oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Alaşehir'de sahne aldı. Alaşehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu Alaşehir Koordinasyon Şube Müdürü Akif Ceylan ve Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz de takip etti. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol gösteren "Her aşk biraz komiktir" adlı tiyatro oyunu izleyiciye keyifli dakikalar sunuyor.

Alaşehirli tiyatro severler tarafından tam not alan oyunun sonunda Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, Büyükşehir Belediyesi tarafından derneklerine sağlanan destek için teşekkür etti.

