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Beslenmek için girdiği otelden itfaiye yardımıyla çıktı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan bir sokak kedisi, beslenmek için girdiği kapalı otelde mahsur kalıp itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çıldır mahallesi 161 sokakta kış sezonu nedeniyle kapalı olan bir otelde meydana geldi. Aç kalan bir sokak kedisi beslenmek amacıyla otelin bahçesinde bulunan ağaçtan tırmanıp, otelin balkonuna atladı. Ancak otelin kapalı olması dolayısıyla içeri giremeyen kedi balkondan tekrar ağaca atlamak istedi ancak başaramadı. Balkonda mahsur kalan hayvan korku içinde ses çıkarıp etraftakilerine sesini duyurmaya çalıştı. Kedinin balkonda mahsur kaldığını gören çevre sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otelin 3'üncü katına merdiven dayayan itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kediyi kurtarıp yeniden sokağa saldı.

Karnını doyurmak için girdiği otelde mahsur kalan sevimli kedinin ise özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğu ile olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

(VE-MB-Y)



23.01.2017 13:58:38 TSI

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