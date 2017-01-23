23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FÜ Hastanesi'nde yeşil kartlılar sevksiz tedavi olacak

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:55
FÜ Hastanesi'nde yeşil kartlılar sevksiz tedavi olacak

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde artık yeşil kartlı hastalar sevksiz tedavi olabilecek.
Yeşil kartlı hastaların, sevk alarak tedavi edildiği FÜ Hastanesinde, yeşil kartlılar için kolaylık başladı. Yeşil kartlı hastalar, eskisi gibi bir sevk işlemi yaptırmadan istedikleri zaman gidip tedavilerini yaptırma imkanına sahip oldu. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Said Berilgen, "Hastaneden daha önce yeşil kartlıların sevk olması durumunda faydalanıyordu. Yeşil kartlıların bugünden itibaren sevksiz olarak hastanenin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek" dedi.
(HİV-MP-Y)

23.01.2017 14:00:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da bir müdür, 4 sağlık çalışanı ihraç edildi
YEREL

ELAZIĞ'DA BİR MÜDÜR, 4 SAĞLIK ÇALIŞANI İHRAÇ EDİLDİ
Elazığ'da velilere çocuk gelişimi semineri verildi
YEREL

ELAZIĞ'DA VELİLERE ÇOCUK GELİŞİMİ SEMİNERİ VERİLDİ
Soğuk ve kar geliyor
YEREL

SOĞUK VE KAR GELİYOR
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG