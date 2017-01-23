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FÜ Hastanesi'nde yeşil kartlılar sevksiz tedavi olacak



ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde artık yeşil kartlı hastalar sevksiz tedavi olabilecek.

Yeşil kartlı hastaların, sevk alarak tedavi edildiği FÜ Hastanesinde, yeşil kartlılar için kolaylık başladı. Yeşil kartlı hastalar, eskisi gibi bir sevk işlemi yaptırmadan istedikleri zaman gidip tedavilerini yaptırma imkanına sahip oldu. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Said Berilgen, "Hastaneden daha önce yeşil kartlıların sevk olması durumunda faydalanıyordu. Yeşil kartlıların bugünden itibaren sevksiz olarak hastanenin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek" dedi.

(HİV-MP-Y)



23.01.2017 14:00:38 TSI

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