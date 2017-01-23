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"Çukurova'da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi" projesi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - AB Bakanı Ömer Çelik'in himayelerinde düzenlenen, "Çukurova'da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi" projesi değerlendirme toplantısı, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş'ın yanı sıra AB Bakanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan ve AB uzmanları, proje paydaşları olan Adana Sanayi Odası ve Yüreğir Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri katıldı.

Toplantıda, proje kapsamında planlanan faaliyetlerin daha verimli ve faydalı olabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

(ELF-Y)



23.01.2017 14:02:09 TSI

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