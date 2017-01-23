Siverek'te lokanta ve döner salonları denetlendi
(Fotoğraflı)
Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren lokanta ve döner salonlarına yönelik denetim yapıldı.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce ilçe merkezinde faaliyet gösteren lokanta ve döner salonları denetlendi.
İşletmelerin mutfak ve imalathanelerini denetleyen ekipler, sağlık açısından hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol etti. Ayrıca ürünlerin saklanma koşulları, kuru gıdaların saklanması koşulları, tarife listeleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.
İşletme sahiplerini eksiklikleri konusunda uyaran ekipler, kurallara uymayan yerlere yasal işlem başlattı.
Yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
(CS-OE-Y)
23.01.2017 14:13:41 TSI
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