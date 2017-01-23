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Erbaa'da yapılacak TOKİ konutlarının ihalesi 6 Mart'ta



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Erbaa'da yapılacak 224 TOKİ konutunun ihalesi 6 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın önemli projeleri arasında yer alan, yer tahsisi ve başvuru işlemleri daha önce gerçekleştirilen 224 TOKİ konutunun yapım ihalesi 6 Mart 2017, saat 14.00'te İstanbul'da yapılacak. Yapılacak ihalenin ardından Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 224 konut, bir ticaret merkezi ve bir caminin inşasına başlanacak.

Erbaa'da yıllardır arsa bulunamamasının gerekçe gösterilerek TOKİ konutu yapılamadığını hatırlatan Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "TOKİ biz göreve gelmeden önce Erbaa için hayaldi. Biz seçimlerden önce Erbaalı hemşehrilerimize bir söz vermiştik. Verdiğimiz sözü gerçekleştirmiş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İhalenin yapılmasından sonra 224 konut, bir ticaret merkezi, bir cami, alt yapı ve çevre düzenlemeleri için ilk kazma vurulacak. Konut sahibi olmak isteyen ve başvurularını gerçekleştiren vatandaşlarımız merakla bu haberi bekliyorlardı. 6 Mart'ta ihalemiz tamamlanacak. Erbaalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(ŞK-SLH-Y)



23.01.2017 14:14:30 TSI

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