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Süt üreticilerinden Başkan Yılmaz'a teşekkür



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde kurduğu süt toplama merkezleri, süt üreticilerini mutlu etti. Süt yatırımlarının bölge hayvancılığına ve kendilerine büyük fayda sağlayacağını ifade eden üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

İlçelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, yerel ekonomiye katkı vermek ve üreticilerin kazancını artırmak amacıyla kırsal kalkınma yatırımlarına önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, sütlerin hijyenik bir sistemle toplanıp pazarlanması için yatırımlarını sürdürüyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) finansörlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile sürdürülen Hijyen Sütün Alt Yapı Tesisi Projesi kapsamında birçok ilçede süt toplama merkezi kuruldu.

Proje kapsamında ilçelerinde süt toplama merkezlerinin yanı sıra mobil araç üstü süt toplama üniteleri, süt soğutma tankları ve jeneratörler alındı. Süt üreten 13 tane birliğin bulunduğu ilçelerde, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiğ hijyen sütün depolanması için 2 yılda toplamda 5 adet süt toplama merkezi açtı. Ayrıca 65 tane tank kurup, 16 tane de jeneratör bağladı. Yatırımların önemli bir kısmı tamamlanırken, süt üreticileri süt toplamaya hazırlanıyor.

Özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde kurulan entegre hijyen süt toplama ve soğutma merkezleri, hem süt üretici birliklerini hem de geçimini hayvancılıkla sağlayan süt üreticilerini mutlu etti. Destek ve yatırımlarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür eden Bafra Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halil Güngör, "Bafra ilçesi süt üreticileri birliği olarak, ilçe genelinde süt sektöründe ki piyasa da denge unsuru olmak amacıyla geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi ve birliğimiz öncülüğünde yapılan proje neticesinde, DOKAP tarafından desteklenen süt toplama merkezi hayata geçirilmiştir. Amacımız birlik üyesi olan üreticilerimizin üretmiş oldukları çiğ sütün soğutulmuş olarak piyasada satışını sağlamaktır. Bu amaçla ilçemizde, Tütüncüler ve Elifli mahallelerinde 2 adet süt toplama sabit konteynır kurulmuştur. Bu konteynırlara, 3'er tonluk iki adet süt soğutmalı tank konulmuştur. 12 kw iki adet jeneratör ve 1,5 tonluk iki adet taşıyıcı tank birliğimiz tarafından teslim alınmıştır. 2017 yılı başlarında, tamamen bitmiş üreticilerimizin hizmetine sunulmuş olacaktır" bilgisini verdi.

İki ay içinde köyünde süt toplamaya başlanacağını ifade eden Elifli Köyü Muhtarı Mehmet Gür, "Süt toplama merkezleri, çiftçilerimize büyük gelir getirecek. Vatandaşlarımız süt toplama merkezlerinin kurumsal olduğunu biliyor. Sütlerini de severek veriyor. Sütü de iyi fiyata alacağız. Sütçüler parasını alamıyor, bir sürü sıkıntı çekiyordu. Bu proje ilk olacak. Vatandaşlar için de güzel bir hizmet olmuş olacak. Şuan Bafra'da bin 400 çiftçi var. Süt toplama başlayınca bu sayı artacak. Şimdiden sütlerini merkeze getirmek isteyenlerden büyük talep alıyoruz. İnşallah iyi bir gelişme olacak. İki ay içinde süt toplama başlayacağız. Taşıyıcı tanklarımız geldi. Seyyar araçlarımızı alacağız. DOKAP'A, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin en önemli özelliği ise sütün ilk üretim basamağından itibaren hijyenik ortamda muhafaza edilmesiyle hem süt hem de tüketici sağlığının korunmuş olması. Projelerin tamamlanmasıyla alt yapı ve süt toplamada hijyen açısından sorun kalmayacak.

(SAM-SLH-Y)



23.01.2017 14:18:28 TSI

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