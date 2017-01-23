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Çocuklar için "Zeugma Kitabı" hazırlandı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuklar için "Zeugma Çocuk Kitabı" hazırladı.



Kültür etkinlikleri kapsamında çocukları arkeolojiyle tanıştırmak Gaziantep kültürünü, mozaikleri, Zeugma Mozaik Müzesi'ni anlatmak, müze kültürünü aşılamak, yaşadıkları toprakların farkında olarak büyümelerini sağlamak, Gaziantep'i sevdirerek kentlilik bilinci oluşturmak için hazırlanan ilk Zeugma Çocuk Kitabı çocuklarla buluştu.



Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı birçok okulda 3.ve 4.sınıf öğrencilerine dağıtımı yapılan "Zeugma'nın Kayıp Gözbebeği" isimli çocuk kitabının yazarı Elif Ayla, Karacaoğlan İlkokulunda düzenlenen söyleşi ve imza etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.



9-10 yaş grubundan oluşan 250 öğrencinin katıldığı etkinlik, okulun konferans salonunda gerçekleşti. Öğrencilerden büyük ilgi gören Elif Ayla'ya kitap hakkında birçok soru yöneltildi. Çocuklara şehrimizin zenginliklerini anlatarak farkındalık yaratmaya, bunu yaparken de doğaya hayvanların gözüyle bakmaya çalıştığını vurgulayan Ayla, hikayede kendilerini köstebeklerin yerine koyarak bakmalarını ve böylece doğayı ve kültürel zenginlikleri korumanın ne kadar gerekli olduğunu anlayacaklarını söyledi.



Öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenen Ayla, kitabını imzalayarak öğrencilere, "az çizgi film, çok kitap" öğüdünü vererek, "Sizler bizlerden daha güzel işlere imza atacaksınız. Kendinize güvenin" diyerek ikinci kitabının yolda olduğunun müjdesini verdi.

(KU-OE-Y)



23.01.2017 14:16:57 TSI

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