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Anamur Türk Musikisi Yaşatma Derneği'nden Kış Konseri



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Türk Musikisi Yaşatma Derneği, 2017 Kış Konseri verdi.

Her yıl bahar ve kış konseri olmak üzere iki konser veren, Anamur Türk Musikisi Yaşatma Derneği, Anamur Belediye Meclis Salonu'nda 2017 Kış Konseriyle izleyicilerle buluştu.

İki bölümden oluşan konserin birinci bölümünde Hüzzam eserler, ikinci bölümde Muhayyer Kürdi eserler seslendirildi. Zaman Zaman izleyen vatandaşların da eşlik ettiği konserde keyifli anlar yaşandı.

(OZC-Y)



23.01.2017 14:19:39 TSI

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