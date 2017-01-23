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Geleneksel 11. Bodrum Mandalina Şenliği renkli görüntülere sahne oldu



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 11. Bodrum Mandalina Şenliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.



Cuma günü gerçekleşen Bodrum Mandalina Çalıştayı'nın ardından, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan mandalina bahçesinde başlayan şenliğe Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Akpınar, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Özel Bodrum Kartanesi Anaokulu öğrencileri ve ailelerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik grup katıldı. Mandalina bahçesi gezisinden sonra öğrencilere Bodrum Mandalinası'nın önemi hakkında kısa bir sunum yapan yetkililer, öğrencilere ve ailelere ufak hediyeler takdim etti.



Mandalina bahçesinde başlayan etkinliğin ardından Bitez Mahallesi'nde bulunan Arap Çavuş Kahvesi'nde plaket töreni düzenlendi. Törende Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen en güzel mandalina bahçesi ödülünü Mehmet Kamber alırken, en bakımlı mandalina bahçesi ödüllerini ise Mehmet Dinçberk, Cevat Tok, Fevzi Demir, Sadık Demir aldı. Plaket ve ödüllerin verilmesiyle birlikte etkinlik sonunda Turgutreis Eski Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, yerel sanatçılar eşliğinde Bodrum yöresine ait olan "Çökertme" türküsünü söyledi.

Şenlik, ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle devam etti. Bodrum İskele Meydanı'nda yapılan etkinliklere Bodrum Belediye meclis üyeleri Seval Aktaş, Funda Akçalı ile Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç katıldı.

Etkinlikte yerli üreticilerin mandalinadan yaptıkları çeşitli ürünler sergilendi. Güzel havada gerçekleşen etkinlik, Bodrum Dans Kulübü ve Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü Karya Çiçekleri'nin dans gösterilerinin ardından Bodrumlu sanatçılar Didem ve Gülsen Karatoprak konseri ile devam etti. Etkinlikte En İyi Kasa Çakma Yarışmasında Mehmet Özçeri ve Mehmet Kanber'e; en iyi mandalina istifleyen Belkıs Akpınar ve Asuman Ağan'a plaket verildi.

Etkinlikte konuşma yapan Bodrum Belediye meclis üyesi, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, geleneksel olarak yıllardır devam eden bu etkinliğin sürdürülmesi için gayret göstereceklerini ifade ederek; "11. Mandalina Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Mandalinamız geçmişte aileleri en büyük geçim kaynağıydı. Bodrumluların tamamı mandalinadan elde edilen gelir ile okutulmuştu. Piyasanın durumları ve narenciyeye olan ilgiden dolayı çiftçilerimiz isteksiz ve mağdur. Ziraat odası olarak çalışmalarımızı bu konu üzerine yoğunlaşarak sürdürüyoruz. Narenciyemizi yan ürün olarak çiftçinin emeğini karşılayacak şekilde biz Ziraat Odası olarak arkasında durmaktayız. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğümüz iyi tarım uygulamalarıyla dönümüne 55 TL iyi tarım uygulanabilir bilinçli ilaç kullanma ve doğru gübre kullanma konusunda biz oda olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu etkinliğin sürdürülmesinde, devam etmesinde gayret göstereceğiz. Bu şenliklerin bizden sonraki nesillere de devam etmesini de narenciyenin de Bodrum'un bir marka değeri ile sürdürülmesi dileğiyle hepinize iyi eğlenceler diliyorum." şeklinde konuştu.

Bodrum Mandalina Şenliği ikinci gün etkinlikleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının Herodot Kültür Merkezi'ndeki konseri ile son buldu. Konseri çok sayıda Bodrumlu müzik sever ve Bodrum Belediyesi meclis üyeleri dinledi.

(EA-MB-Y)



23.01.2017 14:19:55 TSI

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