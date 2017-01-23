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Sultangazi'de sömestr buz pisti ve 10D sinema keyfiyle yaşanıyor

- Sultangazi'de bir yandan 10D sinema bir yandan buz pisti keyfi



(Fotoğraflı)



Emrah Kuş - Hasibe Karadağ

İSTANBUL (İHA) - Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrencilerin ders ve sınav streslerinden uzak keyif dolu bir tatil geçirmeleri için Sultangazi Belediyesi tarafından bin 200 metrekare alan üzerindeki buz pisti ve 10D sinema salonu hizmete açıldı.

Sultangazi Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklara çeşitli etkinlikler sunarak sınav ve ders streslerinden uzak eğlenceli bir tatil dönemi yaşamalarını sağlıyor. Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan alanda kurulan buz pisti ve etkinlik alanına inşa edilen 10 D sinema salonunu açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çok sayıda amatör ve profesyonel çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Buz pistinin açılışı İstanbul Üniversitesi hokey takımının gösteri maçı ve Avrupa şampiyonu miniklerin gösterisiyle başladı. Bin 200 metrekare çadır içerisine hazırlanan 700 metrelik buz pisti ve 10 D sinema salonuyla çocuklar sömestr tatilinde bir yandan sinema keyfinin tadına varırken bir yanda da buzda paten kaymanın coşkusunu yaşadılar. Çocukların pistte doğru kaymayı öğrenmeleri ve herhangi bir sakatlık yaşamamaları için 4 uzman eğiticinin görev yaptığı pist için ayrıca bir ambulans da olası bir olumsuzluk durum için hazır bekletildi. Çocukların 10 D sinema keyfi için hazırlanan 24 kişilik salonun önünde uzun kuyruklar oluşurken film izleyen çocuklar hareketli sahnelerin heyecanını 10 D salonlarda doyasıya yaşadılar.

Haftanın 7 günü saat 10:00 ve 21:00 arasında hizmet verecek olan buz pistinde kaymak içinse Sultangazi Belediyesi'nin web sitesi www.sultangazi.bel.tr'den randevu almak ve 10 plastik kapak ya da 5 atık pil getirerek kayıt yaptırmak gerekiyor. Çocukların 23 Nisan'a kadar ücretsiz olarak faydalanabileceği uygulama sayesinde çevreye karşı duyarlılığının arttırılması hedefleniyor. Çocukların buz pistinde kayabilmeleri için patenleri belediye tarafından karşılanırken öğrencilerden piste sadece eldivenleriyle birlikte gelmeleri isteniyor. 10 D sinema keyfi içinse Sultangazi, İstanbul ve Türkiye'nin havadan çekilmiş görüntülerinin yer aldığı üç boyutlu film ve belgeseller sinemada izleyiciyle buluşacak. 24 kişilik modülün bulunduğu simülatör ile Sultangazililer 10 D sinema keyfini yaşayacak.



"Geleneksel hale gelen buz pateni Sultangazi'de her yıl yaşatılıyor"

Çocukların okul stresinden uzak eğlenceli bir tatil geçirmelerine sağlamak için buz pisti ve 10D sinemayı hizmete açtıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Öğrencilerimizi buz pistiyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki burada önemli olan şu geleneksel hale gelen buz pateni Sultangazi'de her yıl yaşatılıyor. İstiyor ve temenni ediyoruz ki daha fazla insana hizmet verelim. Bu sefer pistimizi daha da büyük çapta yapabildik. Çocuklarımız ilk günkü gibi değil, artık alıştılar öğrendiler daha güzel buz pateni yapabiliyorlar. Buz hokeyi takımı ilk maçlarını burada gerçekleştiriyorlar" şeklinde konuştu.



"Küçükken hep kendim kaymak istiyordum"

Buz pisti keyfinin tadını çıkaran Avrupa Cup 2016 Minikler Şampiyonu milli paten Selin Akbulut, " Küçükken hep kendim kaymak istiyordum annem ve babam antrenör 2 yaşında başladım. Bundan sonra daha çok çalışacağım, olimpiyatlara katılacağım. Bu hafta cuma günü yarışmam var" dedi.



"Benim için çok güzel bir tatil olacak"

Yoğun bir ders döneminin ardından buzda kaymanın 10 D sinema izlemenin çok eğlenceli olduğunu ifade eden Recep Furkan Efe, "Kaymak için geldim daha önce kaymamıştım, heyecanlıyım güzel bir şey. Dışarıda sinema keyfi var film izlemeyi çok seviyorum. Benim için çok güzel bir tatil olacak" diye konuştu.

Piste yarın itibariyle buzdan bir kaydırak da eklenecek.

(HK-EY-Y)



23.01.2017 14:23:31 TSI

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