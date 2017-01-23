Bilecik'te 1 kaymakam adayı meslekten ihraç oldu
BİLECİK (İHA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ve kamu kurumlarından 367 kişinin ihraç edildiği, 124 kişi de görevine iade edildiği 4 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Bilecik'ten 1 kaymakam adayı meslekten ihraç oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı. Yürürlüğe giren 4 yeni KHK sonucunda Bilecik'te İçişleri Bakanlığa bağlı Bilecik Valiliğinden çalışan Kaymakam Adayı Mehmet Raşit Orhan'da meslekten ihraç edildi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede Bilecik'te mesleğe iade bulunmuyor.
(CKT-MET-Y)
23.01.2017 14:23:44 TSI
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