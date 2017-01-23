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Çankırıda Kardan Bozulan Yol ve Kaldırımlar Onarılıyor



(fotoğraflı)



Mehmet Türk

ÇANKIRI (İHA) - Son 10 yılın en yoğun kış dönemini geçiren Çankırı'da kar yağışı nedeni ile bozulan yol ve kaldırımlar belediye ekiplerince bakıma alındı.

Çankırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ardından bozulan yol ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 15 gün boyunca belirli aralıklar ile il genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebi ile kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının yol ve kaldırımlarda meydana getirdiği tahribatlar gideriliyor. Yetkililer, kar yağışının yaya ve araç trafiğini felç etmesini önlemek için ekiplerce 450 ton tuz kullanıldığını bildirdi. Kar yağışı ve karla mücadele çalışmaları sonrasında şehrin muhtelif cadde ve sokaklarındaki bozulmalar için onarım ve bakım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda kullanılmak üzere 50 ton torba (soğuk) asfalt alımı gerçekleştirildi. Kar küreme ve temizleme çalışmalarında bozulan kaldırımlar ise parke ve karo ile yeniden onarılıyor.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada bakım ve onarım çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

(MT-BÖ)



23.01.2017 14:29:35 TSI

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