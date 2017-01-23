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Beşel, 2016 yılını ve çalışmaları değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel tarafından 2016 yılı Ormancılık Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzlendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına Bölge müdür yardımları, İşletme şefleri ve şube müdürleri katıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında Türkiye'de son 20 yılda 1 milyon hektardan fazla orman artışı olmuştur dedi.

Sunum şeklinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, "Zonguldak ve Bartın Türkiye'nin tür olarak en zengin ormanlarından ama ormanlarımız artık yaşlanıyor. Ormanlarımızı peyderpey gençleştirme ve sıkı bakım çalışmalarımızı gerekiyor. Sıklık bakımı nedeniyle bazı çalışmalarımızı yapıyoruz ve yaşlandıkça bu devranı tekrardan düzenliyoruz. Zonguldak Bartın Karabük'teki orman alanlarında servet ve kalite anlamında artış var. Dünya'da orman alanları azalırken Türkiye'de son 20 yılda 1 milyon hektardan fazla orman artışı olmuştur. 350 bin ücretsiz fidan dağıttık. İlk defa geçen yıl 60 bin fındık fidanı ürettik. Orman fındık üretilirmi dediler ama biz ürettik. Köylerimize fındık diktik ve bu yıl 100 bin tane üreteceğiz. İddia ediyorum Türkiye'nin en iyi cevizini biz üretiyoruz ve geçen yıl 500 bin ceviz ürettik. 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar ağaç ve fidan taleplerinde bulunuyoruz. 2 aylık maratonda bu fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Aslında ormanlarımız bir hazine ve balın kaynağını ormanlar. Eskiden vatandaşlar ormana korkudan giremiyordu. Şimdi artık ormanlarımızı vatandaşa açtık. Bal ormanları üretmeye başladık. Toplamda 2011-2015 yılları arasında 8 tane bal ormanı ürettik. Artık bal havzaları yapmaya başladık. Vatandaşlarımızı arı kovanlarıyla birlikte oralarda istihdam ediyoruz. Bal varsa hayat vardır. Bal üretimi yetmedi ama yakında bala sertifika vereceğiz" dedi.

'Orman yangınları ile mücadelemiz devam ediyor'

Orman yangınları ile mücadelede çalışmaların devam ettiğini belirten Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, 2006 yılından bu yana yapılan çalışmalarda ilk müdahale ile birlikte hem yangın sayılarında hem de hektar alanlarında azalma yaşandığını söyledi. Beşel, "Orman yangınları ile mücadelede 20 adet Arasöz, 5 adet Su Tankeri,10 adet İlk Müdahale Aracı, 5 adet Dozer ve 9 adet Greyder ile birlikte 298 yangın işçisi,160 teknik eleman, 219 orman muhafaza memuru, toplam 677 personel ile birlikte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Orman yangınlarında 2006-2015 ortalama yangın sayısı 73 adet 190 hektar 2016 yılında çıkan orman yangını sayısı 48 adet olurken 27 hektar alan zarar gördü" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



23.01.2017 14:33:08 TSI

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