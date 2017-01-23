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Havalar düzeldi çalışmalar yeniden başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi olmasına rağmen hava koşullarının düzelmesiyle birlikte 17 ilçede parke taşı döşeme çalışmalarına yeniden başladı. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinin tüm sokaklarında parke taşı döşeme çalışması için düzenleme çalışması başlatıldı.

17 ilçede vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri birer birer yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde asfaltsız ve parke taşsız sokak ve cadde bırakmamak için yoğun bir çalışma içine girdi. Kış mevsimi olmasına rağmen hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte ilçeye bağlı Atatürk Mahallesinin tüm sokaklarında hummalı bir çalışma içerisine giren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, parke taşı döşeme çalışmaları öncesi yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi. Atatürk Mahallesinin tüm sokaklarının parke taşıyla yenileneceğini belirten Cülen, mahalle sakinlerine Başkan Ergün'ün selamlarını da iletti. Çalışmaların yaz mevsimi beklenmeden başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

(SC-Y)



23.01.2017 14:33:45 TSI

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