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Müftü Öcüt, görevine başladı.

- Balıkesir Müftüsü Öcüt:

- "Kaliteyi yükseltmek için çalışacağız"



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Müftülüğü görevine yeni atanan İbrahim Öcüt yapacakları çalışmalarla kaynakları gözden geçirerek bir eylem planı hazırladıktan sonra kaliteyi yükseltmek için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Balıkesir İl Müftülüğü görevine yeni atanan İbrahim Öcüt yapılacak müftülük çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konya'nın Kulu ilçesinde doğduğunu belirten Müftü Öcüt " İlk ve Orta Öğrenimini Kulu'da liseyi ise Konya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Medine İslam Üniversitesinde 2 yıllık dil öğrenimini tamamladıktan sonra 1985 yılında Usûl-üd-dîn Fakültesinden mezun oldu.Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Müftülük ve Vaizlik sınavını kazanarak 1986-1988 yılları arasında Erzincan Kemaliye Vaizliğinde bulundu. En son Çanakkale İl Müftülüğü görevinin ardından Balıkesir'e atandım. Balıkesir hakkında hep çok olumlu şeyler duydum, ama bu zamana kadar her hangi bir esnaf ziyaretinde bulunmadım, çarşı pazarda dolaşmadım. Ay başı itibariyle göreve başladım ve arka arkaya kar yağdı, havalar soğudu. Burada müftü yardımcılarımızla görüştüm toplantılar yaptık. Balıkesir'de önce zayıf halkalarımızı tespit edeceğiz, daha sonra kaynaklarımızı gözden geçireceğiz zaten rutin işler devam eder. Ama bir keşif yapacağız, bu fikirsel bir keşif olacak, ne yapabiliriz ondan sonra ondan sonra eylem planımızı hazırlayacağız. Ama şuana kadar henüz personelimizi tanımadık, kaynaklarımızı bilmiyoruz. Hangi kaynağı nerede kullanabiliriz, her hangi bir eylem planımız olmadı. Müftülük binamız çok yeni yapım çalışmaları sırasında emeği geçenlerden, Balıkesirli kardeşlerimize Balıkesir imize hayırlı uğurlu olsun Allah razı olsun. Aslan yattığı yerden belli olur müftülük binalarımız daha böyle ruhaniyetli olması lazım. Kalitemizi nasıl yükseltebiliriz, halkımıza nasıl ulaşabiliriz bunu düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz. Benim gittiği yerlerde dokunmadığım insan olmaz. İnanmış inanmamış hiç ayırt etmem gider gezerim konuşurum. Hayatımda sağcılığa solculuğa hiç inanmadım ben hepsiyle konuşurum. Bana dini bir şey sorarsa bildiğim kadar cevap veririm. Balıkesir'de hayırlı, güzel ve iyi şeyler yapmak Allah nasip etsin" dedi.

(OF-BD)



23.01.2017 14:38:39 TSI

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