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Diş Hekimliği Fakültesi'nde ar-ge laboratuvarı açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ar-Ge Laboratuvarı, fakülte binasında gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.



Açılışa Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan ve hastane personeli katıldı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, her geçen gün yıldızı parlayan Diş Hekimliği Fakültesi için yapılan yatırımlardan biri olan Ar-Ge Laboratuvarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz, Ar-Ge Laboratuvarı Fakültemizin çalışmalarına hız katacak, Üniversitemize ve Aydınımıza hayırlı olsun" dedi.



Ar-Ge Laboratuvarı hakkında bilgiler veren Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. M. Şamil Akyıl; laboratuvarın öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve faaliyetlerinde kullanacakları ve aynı zamanda öğrencilerin, temel bilimler eğitimi esnasında faydalanabilecekleri cihazlardan oluştuğunu, böylece araştırmalarda daha şeffaf sonuçlar elde edebileceklerini belirtti.

(MB-Y)



23.01.2017 14:40:27 TSI

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