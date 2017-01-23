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Şehitkamil'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

- Fadıloğlu çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Karşıyaka Mahallesi İpekyolu güzergahında kalan bölümlerinde kentsel dönüşüme kavuşturulan alanlarda yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kentsel dönüşüme kavuşturulan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaları yakından takip etti.



Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde olduğu gibi Karşıyaka Mahallesi İpekyolu güzergahında kalan bölümlerinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlattı. Kamulaştırma ile alınan binalar ve arsalardaki eski evler bir bir yıkılıyor. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede kamulaştırılan bina ve evler, çevresindeki binalara zarar verilmeden yıkılıyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yıkım çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde inceleme yaparak, çalışmaları yakından takip etti.



"800 konut daha kamulaştırılacak"

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kamulaştırmayı kabul edenlere hem kamulaştırma parasının ödendiğini hem de TOKİ'den daire fırsatı sunulduğunu kaydetti. Hiçbir ev sahibi ile mahkemelik olmadıklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, kentsel dönüşüme destek verenler için Seyrantepe Mahallesi'nde bin 800 konut inşa edildiğini hatırlattı. Kamulaştırılacak 800 evin kaldığını belirten Fadıloğlu, uzlaşmanın sağlanması planlanan ev sahipleri için Beylerbeyi Mahallesi'nde 800 konut yapımı çalışmalarına başlandığını vurguladı. Konutların yapımı için ihalenin tamamlandığını belirten Fadıloğlu, "Buradaki evleri kamulaştırılan vatandaşlarımıza, oradan konut vererek yeni bir ev sahibi yaptık. Şu anda yaklaşık 800 konuta ihtiyacımız var. Kamulaştırılacak 800 konut için TOKİ ile yapmış olduğumuz girişimlerde Beylerbeyi Mahallesi'nde 800 konut için ihale gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.



Hem para hem de Toki'den ev fırsatı

Belediye Başkanı Fadıloğlu, kamulaştırmada uzlaşma sağlananlara, hem kamulaştırma paralarının yatırıldığını hem de TOKİ ile birlikte yapılan konutlardan daire fırsatı sunduklarını kaydetti. Kamulaştırma kapsamında ödenen paraları peşinat olarak kullanan ev sahiplerinin 10-15 yıl vade ile daha modern ev sahibi olabildiğini ifade eden Fadıloğlu, böylece çarpık yapılaşmanın da azaltıldığını dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, "Şu ana kadarki çalışmalarımızda, vatandaşlarımızla uzlaşma sağlanarak kamulaştırmalar yürütüldü. Vatandaşlarla rakamları sabitledik. Onlara ödediğimiz parayı alarak, TOKİ'ye yatırdılar. TOKİ'den uzun vadeli olmak koşuluyla 10-15 yıl vadeyle yeni dairelerine, katlarına kavuştular. TOKİ kurasız daire alma hakkı verilince, vatandaşlarımız bizden almış olduğu parayı, peşinat olarak yatırdı. Kalan kısmını da kira öder gibi yeni ve modern dairelere sahip oldular. Bu iş çok uzun soluklu bir iştir. Vatandaşlarımız, bu konuda bize destek oldu. Bundan sonraki safhada da kalan noktada, vatandaşlarımızın bize vereceği destekle, bu bölgenin tamamının düzenlenmesi yapılmış olacak. Amacımız daha yaşanılabilir bir Şehitkamil, daha yaşanabilir bir Gaziantep üretmektir" diye konuştu.

(KU-OE-Y)



23.01.2017 14:43:11 TSI

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