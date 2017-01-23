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Başkan Altınok Öz şampiyonlara kupa verdi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:40
Başkan Altınok Öz şampiyonlara kupa verdi
Başkan Altınok Öz şampiyonlara kupa verdi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, İstanbul 1. Amatör Ligi'nde şampiyon olan Kartal Cevizli Anadolu Spor Kulübü'ne kupasını verdi.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, şampiyonlara kupa verdi. Kartal Bulvar Stadı'nda gerçekleştirilen kupa törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal ve Çevre Amatör Spor Kulüpleri Birliği KASK Başkanı Nasır Süleymanoğlu, Cevizli Anadolu Spor Kulübü Başkanı Dursun Cıvak ve yöneticileri, Kartal mahalle muhtarları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kartal Cevizli Anadolu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Cevizli Mahalle Muhtarı Memiş Dikilitaş yaptığı konuşmada, "İstanbul 1. Amatör'de 14. grupta yer alan kulübümüz, 60 gol atıp 7 gol yedi, 18 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilgisiz liderliğe imza atmıştır. Hedefimiz, Süper Amatör'den Bal Ligi'ne, oradan da 3. Lig'e çıkmaktır. Kartal Belediye Başkanımıza, bize ve spora verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Kulübümüz bizi gururlandırdı"
Başkan Öz ise kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Cevizli Anadolu Spor Kulübümüz bizi gururlandırdı. Her şey Kartal için. Kartal'dan başarılı futbolcular çıkarmak sizin göreviniz. Futbolcularımızı ve yöneticilerimizi kutluyorum. Başarılarının devamı diliyorum" dedi. Başkan Altınok Öz daha sonra şampiyonlara kupalarını elleriyle teslim etti.
(HK-SO-Y)

23.01.2017 14:45:01 TSI
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