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Sarıkamış'ta Kütük ev tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde yapımı devam eden 'Kütük Ev' bitirilmesine sayılı günler kaldı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Vali Rahmi Doğan'ın gayretleri yapımına başlanan Kütük Ev kayak merkezine gelen yerli ve yabancı kayak severlerinde dikkatini çekiyor.

Soğuğa rağmen ilgili firma tarafından çalışmaları devam eden Kütük Ev'in ağaçları Finlandiya'dan getirildi. Hazır şekilde getirilen kütükler ilgili firma çalışanları tarafından titizlikle monte edilirken, yapılan çalışmalarında sonuna gelindi.

Vali Rahmi Doğan, Kütük Ev'in Sarıkamış turizmine kazandırılacağını belirtti.

Vali Doğan, "Sarıkamış'taki kütük evin yapımı soğuk, kar, kış demeden devam ediyor. Bittiği zaman Sarıkamış Kayak Merkezimize ayrı bir renk katacak. Hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Kütük Ev'in Ocak ayı sonuna yetiştirilmesi bekleniyor. Kütük Ev Sarıkamış turizmine de önemli katkı sağlayacak.

(IÇ-Y)



23.01.2017 14:45:09 TSI

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