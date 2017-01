YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Can: "Yönetmeliklere uygun hareket edeceğiz"

- Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, müteahhit, mimar ve inşaat mühendisleri ile toplantı yaptı



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, inşaat sektörü ile uğraşan mimar, müteahhit ve mühendislerle toplantı yaptı.

Meclis Salonunda yapılan toplantıda Belediye Başkanı Şevket Can, ilk olarak müteahhit, mimar ve mühendislerin sorunlarını dinledi.

Tarsus'un hızla geliştiğini belirten Başkan Can, "Ekonomik olarak Türkiye geneline baktığımız zaman Tarsus'umuzda inşaat sektörü gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyor. Güzel konutlar, görsel olarak, projeler olarak gün geçtikçe kaliteyi daha da arttırarak şehrimize hizmet ediyorsunuz" dedi.

Sorunları karşılıklı görüşmek adına bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Can, "Burada karşılıklı olarak daha iyiye, daha güzele, daha hızlı bir şekilde sizlere nasıl hizmet edebiliriz? Toplantı neticesinde karar alıp bu kararımızı uygulayalım niyetindeyiz. Özellikle bir madde çok önemli; müteahhitlerin belediyemizden proje onayı almadan noter sözleşmesi yapması, proje aşamasında sıkıntılara neden oluyor. Özellikle belirteyim; proje onaylanmadan önceki yaptığınız hiçbir sözleşme bizi bağlamaz. Bu konuda özellikle birkaç defa bazı olaylara şahit olduk. Biz tabi iyi niyetle, kimsenin işine de taş koymak istemediğimizden ve çözüm odaklı olduğumuzdan dolayı çözdük. Ama bu saatten sonra bütün müteahhitlerin huzurunda söylüyorum. 'Çözülecek olan varsa çözülür, çözülmeyecek bir olay varsa da bizi bağlamaz' bunun haricinde projeler iyi etüt edilmeden hazırlandığı için yerinde imalatlarda çok fazla tadilat oluyor. Tadilat projeleri zamanında hazırlanmadığı için inşaatın yerindeki seviyesiyle, yapı denetim sistemindeki seviyesi birbirini tutmuyor. Bu konuda da biraz duyarlı olmanızı rica ediyorum. Projeler, yönetmeliklere uygun hazırlanmadığı için projelere defalarca bakılıyor ayrıca son dönemde en önemli konu olan "emsal hesabı" birçok projede doğru hesaplanmıyor. Yani bu "emsal hesabının" doğru hesaplanmasını ve yönetmeliklere uygun hazırlanmasını istiyoruz. Yıl sonu proje yoğunluğundan dolayı gecikmeler yaşanıyor ki, malum Aralık ayında harçlar artıyor, yönetmelik değişecek diye bir olay vardı, o da Haziran'a kadar uzatıldı. Uzatıldığı için de "bir an önce eksik olmaktan ziyade müracaatımızı yapalım, sonra eksiklerimizi tamamlayalım" anlayışıyla ki, hak veriyorum bu konuda. Bu yığılmaları da el birliğiyle aşacağız. Ayriyeten ruhsat yazımı için gerekli evraklar yani şantiye şefi, denetçi belgesi, adres bilgisi gibi eksik geldiğinden ruhsat yazılırken bile birkaç gün kaybediyoruz. Basit evraklardan dolayı bile ruhsat yazımı birkaç gün gecikebiliyor. Düzeltmeye verilen dosyalar, tam düzeltilmeden geri veriliyor. Projelerde elektrik odaları, yönetmeliğe uygun ölçüde ve yerde çizilmediğinden mimarlarla problem yaşanıyor. Ayriyeten kalorifer odası, balkon, teras, mescit, kreş, havalandırma gibi emsale dahil olmayan alanlar, olması gerektiğinden çok daha büyük yapıldığı için projeler geri dönmektedir" ifadesini kullandı.

Tarsus'ta Ferit Çetiner'in başkanlığında Müteahhitler Birliği'nin de kurulduğunu belirten Can, "Bu birliğin kurulması ve bizimle sürekli irtibatta kalması, karşılıklı diyalog içinde olması çok önemlidir. Bu konuya ayrıca önem vermenizi rica ediyorum. Böylelikle ortak kararlar alıp uygulayabiliriz" şeklinde konuştu.

Başkan Can, "Biz burada bu işi sizlerle beraber el ele, gönül gönüle rahat bir şekilde ivme kazandırmak için buradayız. Belediyemiz, yapı denetim firması, mimarlar ve müteahhitler kendilerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirecek, vatandaşın işi kolaylaştırılacaktır. Amacımız halkımıza en iyi hizmeti doğru adımlarla en seri şekilde vermektir" dedi.

23.01.2017 14:45:44 TSI

