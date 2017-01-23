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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Kuş avlamak isterken hayatını kaybetti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:41
Kuş avlamak isterken hayatını kaybetti
Kuş avlamak isterken hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla Marmaris'te bir kişi, kuş avlamak isterken tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Marmaris'in Söğüt köyünde meydana geldi. Bölgede kış aylarında avlanılan kuşların başında gelen Karatavukların evinin önüne geldiğini gören Önder Şahin (53), av tüfeğini eline aldı ve oturarak beklemeye başladı. Şahin bir anda dengesini kaybedince tüfek ateş aldı. Kurşunun çenesini dağıttığı Şahin olay yerinde feci şekilde can verdi. Şahin'in cenazesi jandarma ve savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Şahin'in minibüs işletmeciliği yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
(VE-MB-Y)

23.01.2017 14:46:52 TSI
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