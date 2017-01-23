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MİTSO'dan palm yağı yerine zeytinyağı kullanım önerisi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:44
MİTSO'dan palm yağı yerine zeytinyağı kullanım önerisi
MİTSO'dan palm yağı yerine zeytinyağı kullanım önerisi

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Milas Ticaret ve Sanayi Odası, gıda maddelerinde dünyanın en sağlıklı bitki yağı olarak kabul edilen ve ülkemizde bol miktarda üretilmekte olan zeytinyağının kullanılmasını önerdi.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, yaptığı açıklamada; "Kendi ürettiğimiz zeytinyağımız dururken ne olduğu ve nasıl üretildiği bilinmeyen ithal palm yağının gıda maddelerinde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Bazı durumlarda ilaç yerine bile kullanılan şifa verici ve insan sağlığı için en yararlı yağ olan zeytinyağımız varken, özellikle yemeklik amaçlı yağ ithalatı doğru bir tercih değildir" dedi.
Palm yağının insan sağlığına zararlı kanserojen etkisi olduğu üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalar üzerine, sahip olduğu 10 milyon zeytin ağacı ile Türkiye'nin en çok zeytin ağacına sahip ilçesi olan Milas'ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, ithal yağlar yerine dünyanın en sağlıklı yağı olduğu bilinen zeytinyağının kullanılmasını önerdi. Türkiye'nin dünyanın en çok zeytinyağı üreten 5. ülkesi konumunda olduğunu ifade eden Özer, "Türkiye sahip olduğu potansiyel ile kendi ihtiyacı olan yağı kendisi üretebilir. Türkiye her yıl 3.5 milyar dolar tutarında yağlı tohum ithalatı yapıyor. Bunun yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmı palm yağı. Oysa her yıl ortalama 155 bin ton dolayında zeytinyağı elde ediyoruz. Üstelik zeytinyağı, dünyanın en sağlıklı yağı olarak kabul ediliyor. İnsan ömrünü uzattığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Hatta ilaç niyetine alınıp satıldığına bile tanık oluyoruz. Zeytinyağı böylesine yararlı bir yağ iken hangi koşullarda, nasıl elde edildiğini bilmediğimiz başta palm yağı olmak üzere diğer yağlı tohumların ithal edilmesini doğru bir yöntem olarak görmüyoruz" dedi.
MİTSO olarak, insan sağlığının korunması amacıyla askeri mutfaklarda, öğrenci yurtlarında, toplu yemek yapılan yemek fabrikalarında zeytinyağı kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi amacıyla TOBB'a ve ilgili bakanlıklara başvurular yaptıklarını da belirten Reşit Özer, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Söz konusu insan ve toplum sağlığı olunca, doğru beslenme çok büyük bir önem kazanıyor. Dünyanın en sağlıklı yağının zeytinyağı olduğu bilinirken ve Türkiye, dünyanın en çok zeytinyağı elde eden 5'inci ülkesi iken ve zeytinyağı üretim kapasitemizi kolaylıkla arttırabilecekken palm yağı gibi yağlı tohum ithalatına hiç gerek yok. Türkiye son 10 yılda zeytin ağacı sayısını yüzde 70 oranında arttırdı. Kısa sürede daha da arttırabilir. Türkiye, insan beslenmesine yönelik ihtiyacını mutlaka zeytinyağından karşılamalıdır. Türkiye, dünyanın en kaliteli zeytinyağını üreten ülkesidir. Milas zeytinyağına Coğrafi İşaret almamız da bunun bir kanıtıdır. Türkiye'de, aralarında Milas'ın da olduğu 5 bölgede Coğrafi İşaretli zeytinyağı üretilmektedir. Zeytinyağımızın kıymetini bilelim. Palm yağı gibi kaynağı belirsiz yağları asla tercih etmeyelim."
(ÇP-MB-Y)

23.01.2017 14:48:14 TSI
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