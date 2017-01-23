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Sırrın'da yol yapımı tamamlandı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara'yı ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Haliliye Belediyesi olarak Sırrın Mahallesinde park bahçe, temizlik ve yol anlamında kalıcı hizmetler yaptıklarını vurgulayan Demirkol, "Sırrın Mahallemizde bize ait olan tüm yolları tamamladık" dedi.

Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte Sırrın Mahallesini ziyaret etti. Demirkol, burada Mahalle Muhtarı İbrahim Kara ile görüşerek, istişarede bulundu. Sırrın Mahallesinde Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Demirkol, vatandaşların memnuniyetini her zaman düşündüklerini vurguladı. Köylükent ve Gürcütepesi bölgeleri de dahil olmak üzere Sırrın'ın tüm yollarını yaptıklarını söyleyen Demirkol, "Sırrın Mahallemiz ve Mahalle Muhtarımız İbrahim Kara'yı, AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat ile birlikte ziyaret ettik. Sırrın bölgemizdeki çalışmalarımızla ilgili istişarede bulunduk. Yapmış olduğumuz çalışmaları, bir kez daha yerinde gördük. Sırrın Mahallesi Köylükent bölgesinde, Haliliye Belediyesine ait olan tüm yollarımız tamamlanmıştır. Yeni açılan yollar da dahil olmak üzere, kilitli taş döşenmiştir. Aynı şekilde Sırrın'ın geçmişten beri hizmet alamayan bölgesi olan Gürcütepe bölgesinde de, kilitli taş çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Daha önceden çamur deryası halinde olan Gürcütepe'de şimdi insanlarımız sokakta dolaştığı zaman ayaklarına çamur bulaşmamaktadır. Bu çalışmalarımızı daha öncesinden muhtarımızla birlikte istişare ederek, durumun aciliyetine göre program yaptık ve hizmetlerimizi tamamladık" şeklinde konuştu.

Sırrın'daki tüm parklarda da çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Demirkol, açıklamasının devamında, "Yine Sırrın Mahallesindeki parklarımıza banklar, piknik masaları koyduk. Halkımızın yaz akşamları ailesiyle birlikte zaman geçirmesini ve bu zamanı geçirirken de mutlu bir şekilde, temiz bir ortamda olmasını temin ettik. Sırrın Mahallesinde, bölgeden geçen Cavsak Deresini de belirli aralıklarla iş makineleriyle temizliyoruz. İlaçlama çalışmalarımız da gayet mükemmel bir şekilde bu bölgede devam etmektedir. Halkımızın memnuniyetini muhtarımız bize iletti. Biz de sahada bizzat halkımızın memnuniyetini dinledik. Bizi sıcaklıkla karşıladığı için Muhtar İbrahim Kara'ya ve mahalle sakinlerine, bana refakat eden Canpolat'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı İbrahim Kara da, Haliliye Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ve bu nedenle mahalleli adına Demirkol'a teşekkür ettiğini söyledi. Kara, "Başkanımız Fevzi Demirkol'a, mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımın ifade ettiği gibi tüm hizmetler gerçekleşti. Allah razı olsun. Her zaman yanımızda, tüm sorunlarımızı çözüyor. Başkanımız, Gürcütepe bölgemizi çamurdan kurtardı. Kendine düşen tüm görevleri tamamladı. 15 metre altındaki tüm yolları Haliliye Belediyesi bitirdi. Sırrın Deresinin belirli zamanlarda iş makineleriyle, personelleriyle temizliği sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

(BB-OE-Y)



23.01.2017 14:48:26 TSI

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