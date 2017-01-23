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Karaman Belediyesi, EMITT fuarı'na katılıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KONYA (İHA) - Karaman Belediyesi, ısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılacak.

Karaman Belediyesi, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yıl 21'incisi düzenlenen, 80 ülkeden 5 bin kurumun katıldığı kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılıyor. EMITT Fuarı , Dünya'nın en prestijli turizm fuarları arasında yer alıyor.

EMITT fuarına katılımın Karaman'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Karaman Belediyesi olarak son yıllarda şehrimizin tanıtımı ve sahip olduğu turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için, yerel, ulusal ve uluslararası bir çok organizasyonda yer alıyoruz. Tarihi zenginliklerimizi, coğrafi güzelliklerimizi ve kent kültür ve yaşamımızı katıldığımız önemli fuarlarda Dünya'ya anlatıyoruz. Dünya'nın en prestijli fuarlarından birisi olan İstanbul EMITT fuarına katılarak Karaman'ımızı en güzel biçimde anlatmayı hedefliyoruz" dedi.

EMITT, 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında, İstanbul'da, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

(MD-AH-Y)



23.01.2017 14:48:50 TSI

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