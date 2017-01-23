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Katarlı işadamlarıyla Aydın'da yatırım konuşuldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türkiye-Katar 2. KOBİ Konferansı'na katılmak üzere TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığını yaptığı heyetle birlikte Katar'ın Başkenti Doha'ya gitti.



Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Türkiye ve Katar iş dünyasının önemli temsilcileri de katıldı. Ziyaret programı çerçevesinde bir Türk Hastanesinin açılışını yapan TOBB Heyeti daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi ziyaret etti.



26 Kasım 2016 tarihinde kurulan Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ülken, "Katar'la son yıllarda gelişen bir ticaret ve yatırım hacmimiz var. Karşılıklı ticaret hacmimiz önemli bir noktaya geldi. Bundan 15 yıl önceye baktığımızda 15 milyon dolar olan ticaret hacmi bugün 700 milyon dolara ulaşmış durumda. Katar'da Türk İşadamlarının üstlendiği proje tutarı 14 milyar dolar. Burada açmış olduğumuz Türk Hastanesi bunun en büyük göstergelerinden biri. Arap dünyası Türkiye'ye önemli turizm yatırımları yapmak üzere. Bu konuda yoğun bir araştırma içersindeler. Ben de hem TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak hem de Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu konuda Aydın'a ne kazandırabiliriz bunun için çalışıyorum. Katarlı İşadamlarını öncelikle turizm, enerji ve gıda olmak üzere birçok sektörle alakalı bilgilendirdim. TOBB-Katar işbirliği çalışmalarının Türkiye ayağında Arap sermayesini Aydın'da ağırlayıp yatırım yapmalarını görmek için umutluyum. Bu güne kadar Arap sermayesine karşı bir tutuculuk vardı. Ama gördük ki dünyada ki önemli yatırımların birçoğunun arkasında Araplar var. Bu sıcak parayı Ülkemize ve şehrimize çekerek ekonomimize katkı koymasını sağlayabiliriz. Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 2'ncisi düzenlenen Türkiye-Katar Kobi Konferansı bu karşılıklı yatırımları yapmak isteyen işadamları için önemli bir buluşma noktası olma özelliğini taşıyor" dedi.

(MB-Y)



23.01.2017 14:50:40 TSI

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