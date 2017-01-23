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Başkan Başsoy'dan Sanayi Esnafına Ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sanayi esnafıyla bir araya gelen Başkan Başsoy'a, Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı eşlik etti. Esnafla bir süre sohbet eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Göreve geleli yaklaşık üç yıl oldu. Bu zaman zarfında mesai arkadaşlarımızla birlikte 26 mahallemizin tamamında hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sadece şehir merkezinde toplam 100 Milyon TL. Altyapı çalışmalarımızda sona yaklaştık. Arıtma tesisimizin kapasitesini artırdık. Türkiye'nin en modern atıksu arıtma tesisini inşa ediyoruz. 20 km ye yakın kanalizasyon hattı, en az 200 km yakın asfalt, 130 km ye yakın kaldırım çalışmasını tamamladık. Şimdi de katlı otopark, Dörtyol yayalaştırma, Kapalı Pazar alanı gibi devasa projelerin startını veriyoruz." dedi.

(FG-AA-Y)



23.01.2017 14:51:04 TSI

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