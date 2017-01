YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlk hediyeler Taşçı'dan

- Yeni doğan bebeklere sürpriz



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum ilçesinde dünyaya gelen bebekler için 'Hoşgeldin Bebek' paketleri hazırlatan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Biz Atakum İlçesini evimiz, ilçemizde yaşayanları ailemiz olarak görüyoruz. Her yeni doğan bebeği, ailemizin bir ferdi olarak görüyor, seviniyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından, ilçede dünyaya gelen bebekler için 'Hoşgeldin Bebek' paketleri hazırlanıp, ailelerine teslim ediliyor. Atakum İlçesinde dünyaya gelen bebekler için hazırlanan paketler ailelere kapı teslimi yapılıyor.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakumlu olarak dünyaya gelen bebeklerin, bu farkı doğduğu ilk günden hissedebilmeleri için böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Atakum ilçesi güzelliklerin merkezi. Bu anlamda Atakumlu olarak dünyaya gelen bebekler, bu güzellikler içerisinde doğuyor. Bizler de her dünyaya gelen bebekte ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ailelerin, evlat sahibi olma mutluluğuna, bizler de ortak oluyoruz. Atakum Belediyesi olarak ilçemizde dünyaya gelen bebeklere 'Hoşgeldin Bebek' paketleri hazırlıyor ve ailelerine ulaştırıyoruz. Bebeklerin ilk hediyelerini bizden almasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ailelerin bu hoş sürpriz karşısında yaşadıkları mutluluğun kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Taşçı, "Biz Atakum İlçesini evimiz, ilçemizde yaşayanları da ailemiz olarak görüyoruz. Her dünyaya gelen bebeği de ailemizin yeni bir ferdi olarak düşünüyor ve sevinç yaşıyoruz. Anne ve babaların bu uygulama karşısında yaşadığı mutluluk bizleri ayrıca mutlu ediyor. Dünyaya gelen o bebeklerin, yarınlarında daha da güzel bir Atakum İlçesinde yaşaması için çalışıyoruz. Bütün projelerimizi, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

23.01.2017 14:52:01 TSI

