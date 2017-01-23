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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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İstanbul Caddesi'nde trafik düzenlemesi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:47
İstanbul Caddesi'nde trafik düzenlemesi

BURSA (İHA) - Bursa'da, Kent Meydanı-Terminal raylı sistem hattı inşaatı sebebiyle yarın (salı) günü saat:10:00'dan itibaren Metro Gross Market (Real) kavşağı trafiğe kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.
UKOME Kurulu'nun 25.12.2015 tarih ve 623 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan komisyonun kararına istinaden Kent Meydanı-Terminal (T2 hattı) raylı sistem hattı inşaatı yapım işi dolayısıyla Balıklı Köprüsü ile Gençosman arasındaki bölgede kazı çalışmalarının üç etap halinde yapılması planlanıyor. Birinci etap Metro Gross Market ile Balıklı Köprüsü arasındaki bölüme ait Kent Meydanı istikametine gidiş yönünde şerit daraltması yapılarak trafik akışı sağlanacak. Yarın saat: 10:00'dan itibaren Metro Gross Market (Real) kavşağı trafiğe kapatılacak.
Kavşak alanındaki dönüşler alternatif güzergah olarak Beşyol ve Küçükbalıklı köprülerinden sağlanacak.
Sürücülerimizin hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli olunması istendi.
(MŞ)

23.01.2017 14:52:02 TSI
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