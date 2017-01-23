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Şırnak'ta bir memur göreve iade edildi
23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:47
Şırnak'ta bir memur göreve iade edildi
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta açığa alınan bir memur göreve iade edildi.
Şırnak'ta yürütülen soruşturma çerçevesinde açığa alınan Silopi Devlet Hastanesinde görevli bir memur, bugün yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine iade edildi.
(İHA-MP-Y)
23.01.2017 14:52:20 TSI
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