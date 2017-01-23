23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şırnak'ta bir memur göreve iade edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:47
Şırnak'ta bir memur göreve iade edildi

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta açığa alınan bir memur göreve iade edildi.
Şırnak'ta yürütülen soruşturma çerçevesinde açığa alınan Silopi Devlet Hastanesinde görevli bir memur, bugün yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine iade edildi.
(İHA-MP-Y)

23.01.2017 14:52:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Arslan Tatar'dan TÜGVA'ya ziyaret
YEREL

ARSLAN TATAR'DAN TÜGVA'YA ZİYARET
Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
YEREL

ŞIRNAK'TA YOLA TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Şırnak'ta patlayıcıyla oynayan iki çocuk yaralandı
YEREL

ŞIRNAK'TA PATLAYICIYLA OYNAYAN İKİ ÇOCUK YARALANDI