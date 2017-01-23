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Atabay; "Didim, krize rağmen Ege'nin yükselen yıldızı olacak"



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Ege'nin marka elçisi olmaya aday Didim Belediyesi, EMİTT Fuarı'nda gerçekleştireceği kokteyl ile "Turizmde Markalaşma" adına yapılan ve yapılacak olan çalışmalarını sektör ile paylaşacak.



Ülkemizde sektörün yaşadığı ağır krize rağmen, krizle mücadelenin en iyi yolunun çalışmaları sürdürmek olduğuna inanan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı "Markalaşma ve Turizmde Sürdürülebilirlik Projesi'nin" 2017 yılında eklenen yeni çalışmalarla hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Atabay, "kriza rağmen hız kesmiyoruz. Didim, Ege'nin yükselen yıldızı olacak" dedi.



Didim Belediyesi'nin yürüttüğü altyapı iyileştirme ve çevre düzenleme projelerininyanı sıra, ilçenin henüz yeterince bilinmeyen doğal, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan etkinlikler için Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) ve Didim Turizm Altyapı Birliği (DİTAB) işbirliği ile yoğun hazırlıklar yapılıyor.

Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Kutsal Yol Yürüyüşü ve Tales Buluşması etkinliklerine bu yıl yenileri ekleniyor; bunlardan ilki, 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak, Türkiye'ninilk Vegan Vejetaryen Festivali, Didim Vegfest olacak. Türk Vegan Derneği'nin destekleri ile düzenlenenfestivalin teması "Etik, Ekoloji ve Sağlık" olarak belirlendi. Festival sırasında, Ulusal Tohum Merkezi'nin katkıları ile "Tohum Takas" etkinliği de yapılacak.



Vegfest'in hemen ardından gelecek, sürprizlerle dolu uluslararası boyuttaki diğer etkinlikler; Didim Triatlon Yarışı, Kutsal Yol Yürüyüşü, Tales Felsefe ve Müzik Günleri, Didim Rockfest olarak belirlendi. Dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olan, "Emitt 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda27 Ocak 2017 Cuma günü saat 14.00'de Didim standında gerçekleşecek kokteylde, Başkan Atabay ve ekibi,yapılan çalışmalar ve etkinliklerin içeriği ile ilgili açıklamalar yapacak.

(MB-Y)



23.01.2017 14:56:09 TSI

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