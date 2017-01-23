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Bilecik 1. Amatör Lig'de ikinci yarı başladı

- 1308 Osmaneli Belediyespor adeta gol olup yağdı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü hafta oynanan 6 müsabakayla sonuçlanırken, haftanın en farklı galibiyeti liderin 2 puan gerisindeki 1308 Osmaneli Belediyespor aldı.

13 takımlı Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü hafta oynanan 6 müsabakayla sonuçlanırken, lider Bilecikspor ilk yarının ilk haftasını BAY geçerken, liderin 2 puan gerisindeki 1308 Osmaneli Belediyespor Bayırköy Spor'u 9-0 yenerek haftanın en farklı galibiyeti aldı. Gruptaki diğer bir maçta Pazaryeri Spor haftanın sürprizi yaparak deplasmanda Akpınar Spor'u 6-2 yendi. Güneş Spor kendi saha ve seyircisi önünde Osmaneli Gençlerbirliği ile 0-0 kalırken, Yeşilyurt Spor Bozüyük Sentetik sahada oynanan maçta Gölpazarı Belediye Sporu 6-2, 1299 Bilecik Kulübü Söğüt Spor'u 5-4 yenerken, Vezirhan Spor ile Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı 1-1 sonuçlandı. 36 golün hafta ilk yarının ilk haftasında haftayı BAY geçen Bilecikspor 36 puanla zirvede yer alırken, 1308 Osmaneli Belediyespor 1 maç fazlası ile 34 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu iki takımı 26 puanla Yeşilyurt, 25 puanla 1299 Bilecik Kulübü ve 21 puanla Vezirhan Spor takip etti.

15'inci hafta

15'inci haftanın programında 28 Ocak Cumartesi saat 14:00'da Bilecikspor- Bayırköyspor ve aynı gün Pazaryeri-Yeşilyurt, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu- Güneşspor gelecek. Osmaneli İlçe Stadından Cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak 1308 Osmaneli Belediye Spor-1299 Bilecik Kulübü maçıyla 15'inci haftanın ilk günü tamamlanacak. 29 Ocak Pazar günü saat 14.00'da Gölpazarı Belediyespor- Vezirhan Spor ile Söğüt Spor- Akpınar Spor maçı ile 15'inci hafta sona erecek. Bu haftayı Osmaneli Gençlerbirliği Spor BAY geçecek.

Skoru en çok merak edilen maç

15'inci haftada 28 Ocak Cumartesi saat 14:00'de Osmaneli İlçe Stadından oynanacak 1308 Osmaneli Belediye Spor-1299 Bilecik Kulübü arasında oynanacak maç skoru en çok merak edilen maç olacak.

(CKT-MET-Y)



23.01.2017 15:00:15 TSI

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