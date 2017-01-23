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Bilgi evi öğrencilerinden başkan Aksoy'a karne sürprizi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi ( SAKEM ) bünyesinde eğitim çalışmalarını sürdüren Bilgi Evi öğrencileri Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy'u ziyaret ederek karne sürprizi yaptı.

Belediye Meclis salonunda gerçekleşen ziyarete öğrenci velileri de katılırken, veliler bilgi evinin çocuklarına çok faydalı olduğunu dershane tadında ve öğretmenlerin özel ilgisi ile çocuklarının eğitimine büyük katkılar sağladığını belirterek emeği olan herkese teşekkür ettiler.

Öğrencilerin karneleri ile aldıkları başarı belgelerden dolayı öğrencileri kutlayan Başkan Aksoy " Öncelikle çocuklarımızın karnelerinin güzel olması ve yine velilerimizin bilgi evinden olan memnuniyeti bizlerin hem iyi yolda olduğumuzu hem de yakalanan başarılarla mutluluğumuza sebeptir . Bu çalışmalar tamamen sizlerin destekleri ile başarılıyor. Buradaki öğretmenlerimizin maaşları sizlerin ödediği vergiler ile ödeniyor. Bizler sadece aracıyız. Gayret ediyoruz. Katılımın her yıl artması bizlere de her yıl daha fazlasını yapma azmi veriyor. Bu noktada bizlere olan güveniniz bizleri daha fazla şube açmaya yönlendiriyor. Bu vesile ile çocuklarımıza çok daha güzel imkânlar sunmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Ziyaretin ardından öğrenciler Başkan Aksoy ile hatıra fotoğrafı çektirirken, Aksoy çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

(YE-YE-Y)



23.01.2017 15:03:22 TSI

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