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Uzmanından mantar hastalığı uyarısı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, mantar hastalığının deri başta olmak üzere saç ve tırnaklarda da görülebilen bulaşıcı mikropların oluşturduğu enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyledi.

Mantar hastalığının başlıca nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler veren Bağlam, aşırı ısıya bağlı terleme, abdest sonrası ayakların nemli kalması, bazı ilaçlar, şeker hastalığı, obezite, hijyen eksikliği ve bağışıklık sistemi hastalıklarının mantar hastalıklarına zemin hazırladığını kaydetti. Bağlam, "Mantar bulaşıcı bir hastalık olduğundan ortak kullanılan terlik, havlu ve tarak ile aynı evde yaşayan diğer bireylere de bulaşabilir. Ayrıca su, sabun ve deterjanlara devamlı maruziyet ve yünlü çoraplar mantar hastalıklarını kolaylaştırır" dedi.

Mantar hastalıklarının hemen tüm vücudu etkilediğinden çok değişik görünümlere sahip olabileceğini ifade eden Dr. Süleyman Bağlam, "Hastalık derimizi etkilediği zaman genellikle etrafı kızararak giderek genişleyen halka şeklinde görülür. Özellikle aşırı terleyen bireylerde boyun ve sırt bölgesinde deriden daha koyu renkli ve kepekli yuvarlak döküntüler oluşabilir. Çocuklarda saçlı deriyi etkileyerek saç dökülmesine ve kabuklanmalara neden olabilir. Mantar hastalıklarının en sık görülen şekli ayak mantarıdır. Ayak parmak aralarında şiddetli kaşıntı, beyazlama ve açık yaralara sebep olabilir. Özellikle açık yaralar bakteri enfeksiyonları için giriş kapısı oluşturur ve ayaklarda selülit dediğimiz şişliklere ve kızarıklıklara neden olur. Tırnaklar tutulduğu zaman ise renk değişikliği, parçalanma ve ufalanmalar izlenir" diye konuştu.

Mantar hastalıklarından korunmanın en az tedavisi kadar önemli olduğunu söyleyen Bağlam, "Bazı basit önlemlerle mantar hastalıklarından büyük oranda korunmak mümkündür. Nemli bölgelerin kurulanması ve pudralanması gereklidir. Tırnak makası, terlik, tarak ve havlu gibi ürünlerin kişisel olması ve ortak kullanılmaması oldukça önemlidir. Dar ve kapalı ayakkabılar giyilmemeli, yünlü ve sentetik giysiler yerine pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Evde eğer mümkünse ayaklar açık kalmalı ve abdest sonrası dikkatlice kurulanmalıdır. Tırnak mantarından korunmak içinse tırnaklar kısa tutulmalıdır. Cildinizde mantardan şüphelendiğiniz yaralar oluşursa doktora başvurmalısınız. Bu amaçla mantar karşıtı krem, şampuan ve solüsyonlar verilebilir. Bu tedaviler ortalama bir ay kadar kullanılmalıdır. Dirençli hastalarda tablet şeklinde ilaçlar gerekebilir. Tırnak mantarı için gerekli tedavi 4-5 ay sürebilir. Tedavi başarısı için ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır" dedi.

(VO-MSA-Y)



23.01.2017 15:04:11 TSI

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