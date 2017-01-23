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Üniversitede kalite komisyonu dış paydaş toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kalite Komisyonu Dış Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Alp, Genel Sekreter Batuhan Taşdurmaz, Kalite Komisyonu Üyeleri, Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Arı, Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Uzman Aslı Rezzan Eroğlu, Niğde İl Telekom Müdürü Uğur İlter, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde SMMO Başkanı Hikmet Bekil, Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Temsilcisi Davut Yeşil, Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tahir Erdem ile Müteahhit Haluk Sarıkçı katıldı.

Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan çalışmalar ile verilen hizmetlerin kalitesini artırabilmek amacıyla düzenlenen toplantı, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Selen Doğan'ın sunumuyla başladı.

Dış paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, Ömer Halisdemir üniversitesi Kalite Komisyonunun yaptığı çalışmalar ve hazırladığı stratejik planlar doğrultusunda, sorunları yönetebilme ve üstesinden gelebilme konularıyla ilgili çalışmalar yapıldı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi belli ölçütlere göre değerlendirebilmek ve alınan kararlar ile yapılan uygulamaların revize edilerek, hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili yapılan toplantıda, dış paydaşların düşünce ve tavsiyeleri alınarak, kalite çıtamızı bir basamak daha yükseltecek değerlendirmeler yapıldı.

Kurumun kalite güvencesinin sağlanması ve sürdürülebilmesi adına önem arz eden toplantı, dış paydaş geri bildirimlerinin alınmasının ardından sona erdi.

(MB-YE-SK)



23.01.2017 15:05:33 TSI

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