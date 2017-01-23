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Alzheimer ve otizm hastaları belediye altında güvendeler

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:03
Alzheimer ve otizm hastaları belediye altında güvendeler
Alzheimer ve otizm hastaları belediye altında güvendeler

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, Alzheimer ve otizm gibi hastaların kaybolmalarının önüne geçmek ve kaybolanları da yakınlarına ulaştırılmasını sağlamak amacıyla "Sevgi İzi" Projesini hayata geçirdi.
Kaybolma riski taşıyan hastaları güvence altına almak amacıyla özel bir televizyon kanalında başlatılan ve Türkiye geneline yayılan Sevgi İzi Projesi, Niğde Belediyesi'nin girişimleriyle Niğde'de de hayat buldu. Niğde Belediyesi'nin çağrısı üzerinde, Alzheimer, down sendromu, otizm ve yaşlılığa bağlı unutkanlık gibi rahatsızlıkları bulunan hastalar, yakınları tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne getirilerek kayıt altına alındı.
Sevgi İzi Projesi kapsamında Niğde Belediyesi'ne müracaat eden engelli vatandaşların bileklerine Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikle, 'sevgi izi' adı verilen kalıcı dövme yaptırıldı. Engelli bireylerin sol bileklerine kimlik bilgileri bulunan numaraların dövme yöntemi ile yazıldığı etkinliğe Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Özkan, Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, hasta yakınları ve engelli bireyler katıldı.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, engelli vatandaşların bileklerine sevgi izi numaralarının yazılması nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada projenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Yakınlarının kaybolmasından endişe eden vatandaşların, hastalara ait iletişim bilgilerini www.benibuldular.com adlı internet sitesindeki başvuru formuna işleyeceklerini ifade eden Başkan Akdoğan, "Sitenin vereceği numara, Niğde Belediyesi'nin desteği ile hastanın sol koluna dövme yoluyla işlenecek. Kişi kaybolduğunda sol kolundaki numarayı gören vatandaşlar, emniyet güçlerine 0530 151 31 51 numaralı telefonu arayarak hastanın bulunduğu yeri bildirecek. Kolundaki dövme sayesinde iletişim bilgilerine ulaşılan hastalar, güvenli bir şekilde ailelerine ve yakınlarına teslim edilecek" dedi.
Özel bir televizyon kanalında yapımcı Müge Anlı tarafından başlatılan projeye Niğde Belediyesi olarak destek verdiklerini söyleyen Başkan Akdoğan, "Projeye Niğde'nin de dahil olmasını arzu ettik. Projenin faydalı olacağını umuyorum. Niğde Belediyesi her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlara yönelik projelerin de her zaman yanında oldu ve olmaya devam edecek" diye konuştu.
Niğde Sağlık İl Müdürü Dr. Yılmaz Yücel ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu da projenin Niğde'de uygulanabilir hale getirilmesinde büyük destek veren Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve belediye personeline teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Sevgi İzi Projesine dahil olmak için Niğde Belediyesi'ne müracaat eden engelli bireylerin sol bileklerine kalıcı dövme yöntemiyle, içinde kimlik bilgilerinin yer aldığı sevgi izi numaraları yazıldı.
Niğde'de ikamet eden tüm engelli vatandaşlara projeye dahil olmaları çağrısında bulunan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, bileklerine sevgi izi numarası yazdıran engelli bireyler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Engelli vatandaşların yakınları projeyi Niğde'de hayata geçirdiği için Niğde Belediyesi'ne teşekkür etti.
(MB-YE-SK)

23.01.2017 15:08:14 TSI
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