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Niğde'de 20 sanayi kuruluşunun sicil belgesi iptal edildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:04
Niğde'de 20 sanayi kuruluşunun sicil belgesi iptal edildi

NİĞDE (İHA) - Niğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, Niğde'de 20 sanayi kuruluşunun sanayi sicil belgesinin iptal edildiğini söyledi.
Niğde'de faaliyet gösteren 520 sanayi kuruluşuna, sanayi sicil belgesi verildiğini belirten Bitim, "Niğde il genelinde 520 sanayi kuruluşuna, sanayi sicil belgesi verildi. Bu firmalara verilen sanayi sicil belgelerinden 136 adet belge çeşitli sebeplerden dolayı (kapanış, üretime son verme, iflas, vb.) iptal edildi. 2016 yılı içinde 34 adet firmaya yeni belge verildi, 115 adet firmanın belge vizesi yapıldı ve 20 belge iptal edilmiştir. 2016 yılı içerisinde 14 bin 613 TL ceza kesildi." dedi.
(YE-SK)

23.01.2017 15:09:09 TSI
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